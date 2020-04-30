Прибыль "Укрэнерго" упала на 28%

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в 2019 году сократило чистую прибыль на 28,4% (на 738,63 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 1,86 млрд грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, чистый доход компании за прошлый год возрос в 4,4 раза (на 20,28 млрд грн) – до 26,33 млрд грн, валовая прибыль – вдвое (на 3,13 млрд грн), до 6,24 млрд грн, EBIDTA – на 20,4% (на 689,44 млн грн), до 4,06 млрд грн.

В частности, компания в прошлом году получила 16,6 млрд грн дохода от передачи электроэнергии, 1,1 млрд грн – от диспетчеризации (выделенной с июля), 8,62 млрд грн – от продажи электроэнегии на балансирующем рынке.

При этом в первом квартале 2020 года "Укрэнерго" получило чистый убыток в размере 4,64 млрд грн против 1,17 млрд грн чистой прибыли за первый квартал 2019 года.

Чистый доход за этот период возрос в 8,6 раза (на 12,06 млрд грн) – до 13,64 млрд грн, а валовой убыток составил 2,54 млрд грн против 855,1 млн грн валовой прибыли в первом квартале прошлого года.

Как сообщалось, утвержденный Кабмином финансовый план ГП "НЭК "Укрэнерго" на 2019 год предусматривает уменьшение чистой прибыли по сравнению с финпланом-2018 на 29% – до 1,9 млрд грн.

НЭК "Укрэнерго" в 2018 году получило 2,5 млрд грн чистой прибыли, что в 1,4 раза больше, чем в 2017-м (1,75 млрд грн).

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

Протяженность ЛЭП "Укрэнерго" напряжением 400-800 кВ составляет 4,9 тыс. км, 330 кВ – 13,4 тыс. км, 220 кВ – 4 тыс. км, 35-110 кВ – 0,7 тыс. км.