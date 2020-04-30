НАБУ сообщило о подозрении партнерам сына Гладковского в деле "Укроборонпрома"

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении четырем лицам, которые фактически руководили и обеспечивали работу ООО "Оптимумспецдеталь", которая фигурировала в коррупционном скандале о поставке запчастей предприятиям "Укроборонпрома".

Как сообщает пресс-служба НАБУ, действия соисполнителей и организаторов преступления, квалифицированы по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч.3 ст. 209 (легализация средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса, передает БизнесЦензор.

По данным Bihus.Info, речь идет о фигурантах журналистского расследования Виталии Жукове и Андрее Рогозе, директоре фирмы, а также человеке, который по факту вел ее бухгалтерию.

Следствие установило, что в течение 2015-2017 годов подозреваемые с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других субъектов хозяйствования наладили схему по поставкам товаров неизвестного происхождения предприятиям госуконцерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов.

"Всего в результате такой деятельности поставлено товаров на сумму около 165 млн грн. В результате такой деятельности в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых, 25,77 составляет налог на добавленную стоимость, 23,57 – налог на прибыль, которые в дальнейшем были "отмыты" подозреваемыми в уголовном производстве (и использованы по своему усмотрению)", – сказано в сообщении.

В НАБУ напомнили, что в марте 2019 года "Оптимумспецдеталь" оказалась в центре коррупционного скандала вокруг закупок ГК "Укроборонпром".

После этого двум из фактических руководителей ООО "Оптимумспецдеталь" Военная прокуратура сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 26,6 млн грн.

Один из подозреваемых вызвался эту сумму уплатить в бюджет, о чем публично сообщил тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко. Однако в дальнейшем доказательств об уплате 26,6 млн грн в госбюждет не было получено.

В ноябре 2019 года подследственность в этом деле была передана НАБУ.

"Следствие принимает необходимые меры для установления других лиц, привлеченных к реализации коррупционной схемы", – сказано в сообщении

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Как сообщалось, еще до победы Владимира Зеленского на выборах президента команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші гроші") представила расследование, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки в 2015-2017 годах поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-три раза ценам.

Авторы расследования утверждали, что к коррупционным сделкам были причастны Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером на тот момент президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

В ответ Гладковский попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО. Однако 4 марта был уволен указом президента с занимаемой должности.

Сам Игорь Гладковский назвал данные расследования фейком и заявил, что подаст в суд на его авторов.

В свою очередь в госконцерне "Укроборонпром" заявили, что обнародованные журналистами факты коррупции при закупках комплектующих оборонными предприятиями являются манипулятивными, а авторы расследования использовали информацию, которая могла быть получена в рамках уголовных производств, уже открытых в 2015-16 годах.

О расследованиях закупок запчастей неизвестного происхождения государственными бронетанковыми заводами, в котором фигурировали Виталий Жуков и Андрей Рогоза стало известно еще в 2017 году.

В августе 2018 года "Укроборонпром" также уволил фигурирующего в расследовании журналистов директора госпредприятия "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ) Романа Тымкива, которого НАБУ подозревало в покупке б/у двигателей для бронетехники под видом новых.