"Укрзализныця" объявила первую закупку дизтоплива по рамочному соглашению

"Укрзализныця" планирует закупить три партии по 2 тыс. тонн дизельного топлива для нужд железнодорожной отрасли общей ориентировочной стоимостью 110 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, предложения от частников рамочного соглашения будут приниматься до 4 мая, передает БизнесЦензор.

Минимальный шаг понижения цены при проведении аукциона – 0,5%.

Как сообщалось, " Укрзализныця" 22 апреля заключила рамочное соглашение со всеми 12 поставщиками дизельного топлива, которые присоединились к тендерному процессу компании.

Документы на участие в конкурсе по заключению рамочного соглашения на закупку дизтоплива подали компании "Алпен Трейд", "ОККО Контракт", "Альянс Энерго Трейд", "Анвитрейд", "Торговый дом "Газтрим", "Торговый дом "Сокар Украина", "Глуско Украина", "Оил-Трейд 2018", "Торум", "Укргаздобыча", "Ливайн Торг" и "Южная топливно-экспедиционная компания".

Общая потребность в закупке дизтоплива для нужд железнодорожной отрасли на 2020 год, по предварительным расчетам "Укрзализныци", достигает 350 тыс. тонн.

В конце прошлого года "Укрзализныця" заявила, что планирует закупить более половины дизельного топлива на 2020 год по рамочному соглашению.