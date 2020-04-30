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Фонд госимущества продал речной вокзал в Могилеве-Подольском. ФОТО

Фонд госимущества продал речной вокзал в Могилеве-Подольском. ФОТО

Фонд государственного имущества (ФГИ) на онлайн-аукционе продал здание речного вокзала в Могилев-Подольском частному лицу.

Как сообщает пресс-служба Фонда, при стартовой цене 1,2 млн грн победитель торгов предложил за лот 3 млн грн, передает БизнесЦензор.

По данным ФГИ, победителем и новым владельцем здания стал руководитель ООО "Подольская судоходная компания".

Согласно данным в реестре юрлиц, руководителем и собственником ООО "Подольская судоходная компания" является бизнесмен Валерий Ивахив. Основной вид деятельности предприятия – добыча песка, гравия, глин и каолина, среди прочих – предоставление в аренду недвижимости, пассажирский и грузовой речной транспорт.

Автор: 

вокзал (112) приватизація (1359) ФДМУ (1375)


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30.04.2020 21:28 Відповісти
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01.05.2020 19:56 Відповісти

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