Фонд госимущества продал речной вокзал в Могилеве-Подольском. ФОТО

Фонд государственного имущества (ФГИ) на онлайн-аукционе продал здание речного вокзала в Могилев-Подольском частному лицу.

Как сообщает пресс-служба Фонда, при стартовой цене 1,2 млн грн победитель торгов предложил за лот 3 млн грн, передает БизнесЦензор.

По данным ФГИ, победителем и новым владельцем здания стал руководитель ООО "Подольская судоходная компания".

Согласно данным в реестре юрлиц, руководителем и собственником ООО "Подольская судоходная компания" является бизнесмен Валерий Ивахив. Основной вид деятельности предприятия – добыча песка, гравия, глин и каолина, среди прочих – предоставление в аренду недвижимости, пассажирский и грузовой речной транспорт.