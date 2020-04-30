Задолженность за коммуналку в Киеве достигла 6 миллиардов, – Кличко

На сегодняшний день в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд грн.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает БизнесЦензор.

"К сожалению, из-за ограничительных мер люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами. И это повлияло также на уровень расчетов за коммунальные услуги. Сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд грн. Это очень большая сумма. Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг. Напомню, что срок действия скидки в 10% теперь продлен до 30 числа каждого месяца", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что, прежде всего, деньги, полученные от киевлян за услуги, идут на закупку газа, реконструкцию устаревших теплотрасс, которые необходимо ремонтировать до начала нового отопительного сезона, а также на зарплату десятков тысяч тепловиков.

Кличко также напомнил, что оплатить все коммунальные услуги киевляне могут онлайн через "Центр коммунального сервиса".

"Также создана страница в Facebook, где в личных сообщениях можно связаться со специалистами центра и получить консультацию о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Консультации оказывают и на "горячей линии" "Центра коммунального сервиса". Дополнительно открыли 10 стационарных номеров телефонов - соответственно в каждом районе города", - отметил Кличко.