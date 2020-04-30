Злочевский купил компанию бывшего главы "Надра Украины" по геологоразведке

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской Brociti Investments Ltd Николая Злочевского сконцентрировать более 50% в ООО "Геоюнит", специализирующемся на проведении сейсморазведочных работ, геофизическом мониторинге, обработке и интерпретации данных.

АМКУ предоставил соответствующее разрешение по результатам заседания в четверг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Конечным бенефициаром "Геоюнита" с уставным капиталом 1,27 млн грн через Tervalto Trading Ltd (Кипр) является Леонид Посохов, который возглавлял НАК "Надра Украины" с августа 2004 по июнь 2005 года.

В 2018 году выручка "Геоюнит" составила 295,21 млн грн, чистая прибыль – 5,02 млн грн.

Читайте также: Злочевский покупает еще одну газовую компанию

Brociti Investments Ltd входит в группу Burisma, конечным бенефициаром которой является экс-министр экологии времен Виктора Януковича Николай Злочевский.

Burisma Group осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и реализацию углеводородов.

Burisma Holdings подконтрольны "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест" и "Нафтогазопромыслова геология".