"Энергоатом" сократил чистую прибыль до 3,7 миллиарда

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в 2019 года сократило чистую прибыль на 18,5% (на 858,19 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,77 млрд грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, чистый доход увеличился на 10,9% (на 4,79 млрд млн грн) – до 48,85 млрд грн, валовая прибыль – на 23,8% (на 2,22 млрд грн), до 11,57 млрд грн.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65% (на 1,4 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 83,23 млрд кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.