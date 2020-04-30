"УкрСиббанк ввел "кредитные каникулы" для малого бизнеса вслед за другими банками

"УкрСиббанк" (Киев) ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса, которые пострадали от карантина, в частности, разрешил им продлить срок погашения кредита до трех месяцев.

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что если по кредиту было оформлено залоговое имущество, то срок договора будет продлен.

Кроме того, банк не будет начислять комиссию за пользование POS-терминалами, по которым с 1 по 30 апреля 2020 года не проводились транзакции.

Как сообщалось, "кредитные каникулы" ввели "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Альфа-Банк", "ТАСкомбанк", "Правэкс Банк" и "Кредобанк", "Райффайзен банк Аваль", "Креди Агриколь Банк" и ПУМБ, банк "Инвестиций и сбережений", банк "Глобус", "Аккордбанк", банк "Кредит Днепр", "Коммерческий индустриальный банк", "Авсио Банк", "Юнекс Банк", "Политкомбанк", "Окси Банк", "Форвард Банк", банк "Львив" и "Идея Банк".

"УкрСиббанк" основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (56,023 млрд грн) "УкрСиббанк" занимал 9 место среди 75 действовавших банков в Украине.