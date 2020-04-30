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СЕТАМ выставил на продажу фармацевтический склад под Киевом за 114 миллионов

СЕТАМ выставил на продажу фармацевтический склад под Киевом за 114 миллионов

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины выставило на электронный аукцион OpenMarket фармацевтический производственно-складской комплекс под Киевом по стартовой цене 114,31 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение предприятия, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, дата проведения аукциона - 22 мая 2020 года.

Взыскателем по исполнительному производству является АО "Укрэксимбанк", а должником - общество "ФАЛБИ", которое работает в сфере торговли фармацевтическими товарами. Задолженность перед финучреждением составляет 1 млрд грн.

Хозяйственный суд Киевской области в июне 2018 года вынес решение о взыскании суммы долга в пользу "Укрэксимбанка", а Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность требований банка.

С целью исполнения решения суда, банк обратился в органы исполнительной службы и в январе 2019 года было открыто исполнительное производство по принудительному взысканию задолженности с должника. В рамках исполнительного производства был наложен арест на залоговое имущество - фармацевтический складской комплекс в Киевской области и 9 аптек в Киеве.

Автор: 

продаж (2096) СЕТАМ (181)


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