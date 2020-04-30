СЕТАМ выставил на продажу фармацевтический склад под Киевом за 114 миллионов

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины выставило на электронный аукцион OpenMarket фармацевтический производственно-складской комплекс под Киевом по стартовой цене 114,31 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение предприятия, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, дата проведения аукциона - 22 мая 2020 года.

Взыскателем по исполнительному производству является АО "Укрэксимбанк", а должником - общество "ФАЛБИ", которое работает в сфере торговли фармацевтическими товарами. Задолженность перед финучреждением составляет 1 млрд грн.

Хозяйственный суд Киевской области в июне 2018 года вынес решение о взыскании суммы долга в пользу "Укрэксимбанка", а Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность требований банка.

С целью исполнения решения суда, банк обратился в органы исполнительной службы и в январе 2019 года было открыто исполнительное производство по принудительному взысканию задолженности с должника. В рамках исполнительного производства был наложен арест на залоговое имущество - фармацевтический складской комплекс в Киевской области и 9 аптек в Киеве.