Нацбанк увеличил покупку валюты в 4 раза
Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 27 по 30 апреля купил на межбанковском валютном рынке $115,5 млн.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Весь объем валюты был куплен в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching).
В целом с начала года Нацбанк купил на межбанке $2,07 млрд тогда как продал $2,79 млрд.
Как сообщалось, за предыдущую неделю с 21 по 24 апреля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $28,6 млн.
За неделю с 13 по 17 апреля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $67,5 млн.
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