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Нацбанк увеличил покупку валюты в 4 раза

Нацбанк увеличил покупку валюты в 4 раза

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 27 по 30 апреля купил на межбанковском валютном рынке $115,5 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Весь объем валюты был куплен в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching).

В целом с начала года Нацбанк купил на межбанке $2,07 млрд тогда как продал $2,79 млрд.

Как сообщалось, за предыдущую неделю с 21 по 24 апреля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $28,6 млн.

За неделю с 13 по 17 апреля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $67,5 млн.

Автор: 

валюта (2227) курс (1538) Міжбанк (328) НБУ (9379)


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