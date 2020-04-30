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Нацбанк выдал девяти банкам рефинансирование на 6,9 миллиарда

Нацбанк выдал девяти банкам рефинансирование на 6,9 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) 30 апреля удовлетворил заявки на получение рефинансирования девяти банков на общую сумму 6,9 млрд грн под 8% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 85 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.

Как сообщалось, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.

8 апреля состоится первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования на срок до 5 лет.

Автор: 

банки (7018) НБУ (9379) рефінансування (361)


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30.04.2020 19:49 Відповісти
Наверно это на ипотеку.... Берите на 3 месяца и ни в чем себе не отказывайте...

По ходу наш НБУ, как и президент вообще не понимают зачем они нужны и какие функции должны выполнять....
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01.05.2020 01:08 Відповісти
зеКОманда начала проворачивать финт, опробованный и проверенный
в 2008 и 2014/15,
похоже они ожидают прекращения потока денег от заробитчан и решили урвать
по крупному
...................
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01.05.2020 09:36 Відповісти
«увеличил срочность с 30 до 90»
?
может уменьшил ? увеличил срок кредитования ...
зеКОманда вешает лапшу ...
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01.05.2020 09:38 Відповісти
не вникая в детали, просто лишь учитывая дух коррупции, которым просочена зеленая власть, можно понять, что рефинансирование получили не случайные банки. а там глядь, через два месяца у куратора банковского сектора от администрации президента новый ренж ровер и квартира в ЖК Триумфальная Арка
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02.05.2020 12:00 Відповісти
могли бы и озвучить этих счастливчмков.
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03.05.2020 00:30 Відповісти
и кто же эти счастливчики? а кто-то проверял как образовались дыры в их финансах и как эти суки будут отдавать бабло? пЭця обеспечил от Привата возврат бабла, а как ЗЕлупа это обеспечит?
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03.05.2020 10:04 Відповісти
https://biz.censor.net/user/451560 С Языка сняли , тот же вопрос , мальчикам и девочкам интересны имена счастливцев Мы же все знаем , что на Е бывает и на Я бывает
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03.05.2020 14:25 Відповісти

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