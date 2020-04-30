Нацбанк выдал девяти банкам рефинансирование на 6,9 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) 30 апреля удовлетворил заявки на получение рефинансирования девяти банков на общую сумму 6,9 млрд грн под 8% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 85 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.

Как сообщалось, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.

8 апреля состоится первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования на срок до 5 лет.