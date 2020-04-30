Нацбанк выдал девяти банкам рефинансирование на 6,9 миллиарда
Национальный банк Украины (НБУ) 30 апреля удовлетворил заявки на получение рефинансирования девяти банков на общую сумму 6,9 млрд грн под 8% годовых.
Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.
На тендере предлагались кредиты рефинансирования на срок до 85 дней. Названия банков-заемщиков не уточняются.
Как сообщалось, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.
8 апреля состоится первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования на срок до 5 лет.
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По ходу наш НБУ, как и президент вообще не понимают зачем они нужны и какие функции должны выполнять....
в 2008 и 2014/15,
похоже они ожидают прекращения потока денег от заробитчан и решили урвать
по крупному
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?
может уменьшил ? увеличил срок кредитования ...
зеКОманда вешает лапшу ...