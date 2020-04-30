Авиакомпания SAS уволит 5000 работников

Авиакомпания SAS объявила о намерении сократить до 5 тыс. сотрудников для работы в условиях сокращенного спроса.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Увольнения пройдут во всех трех странах, в которых базируется авиаперевозчик. Около 1900 сотрудников планируют сократить в Швеции, 1700 - в Дании, 1300 - в Норвегии.

"Вспышка COVID-19 привела к сокращению большей части спроса на авиапутешествия, тем самым затронув коммерческую основу работы авиакомпаний. Беря во внимание нынешние ограничения, SAS планирует выполнять только ограниченное количество рейсов в важный [для экономики предприятия] летний сезон", - говорится в заявлении авиаперевозчика.

Авиакомпания ожидает, что потребуются годы перед тем, как спрос на перелеты вернется на докризисный уровень.

SAS намерена сотрудничать с профсоюзами и другими причастными сторонами, чтобы найти решение, позволяющее уменьшить число сокращаемых рабочих мест.

В настоящее время авиакомпания выполняет только ограниченное количество внутренних рейсов в Норвегии и Швеции.