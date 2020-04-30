Рада расширила сертификацию украинских семян по международным стандартам

Верховная Рада утвердила присоединение Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных или прядильных культур и Схеме сортовой сертификации семян сахарной и кормовой свеклы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как передает БизнесЦензор, в ходе заседания в четверг приятие соответствующего законопроекта №0029 в целом поддержали 328 народных депутатов.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономики, участие Украины в семенных схемах ОЭСР позволит сертифицировать семена этих культур по международным нормам и выдавать сортовые сертификаты (этикетки и сертификаты международного образца), которые признаются 60-ю странами-участниками организации.

"Принятие сертификата будет способствовать повышению качества отечественного семенного материала, уровня конкурентоспособности отечественных сортов на внешних рынках, удовлетворению экспортного спроса и открытию новых рынков сбыта", – отмечается в сообщении министерства.

В Минэкономики уточнили, что семенные схемы ОЭСР включают в себя ряд общих правил и требований к производству семян, полевого инспектирования семенных посевов, маркировка семян и выдачи сортовых документов. Украина, как и все участники, должна придерживаться этих требований. Украина уже 10 лет является участником семенных схем ОЭСР по зерновым, кукурузе и сорго.