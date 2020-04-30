У премьер-министра России обнаружили коронавирус

Глава правительства России Михаил Мишустин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и ушел на самоизоляцию.

Об этом Мишустин доложил президенту Владимиру Путину в эфире телеканала "Россия-24", передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег", – сказал российский премьер, обращаясь к Путину по видеосвязи.

Премьер-министр РФ предложил назначить временно исполняющим обязанности главы правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал предложение и пообещал сегодня же подписать указ.

"То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым… Без вашего мнения, без вашего участия окончательные решения не будут приниматься", – сказал в свою очередь Путин, попросив Мишустина звонить из больницы.