Количество безработных в США с начала карантина превысило 30 миллионов

На прошлой неделе еще 3,8 миллиона американцев стали на учет по безработице, общее количество зарегистрированных безработных за последние шесть недель превысило 30 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства труда США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Для того, чтобы поддержать тех, кто потерял работу, Конгресс США утвердил программу по расширению выплат. Программа позволяет безработным получать до $600 в неделю до августа.

Начиная с марта, в США были введены ограничительные меры для сдерживания пандемии коронавируса. Во многих штатах была ограничена работу предприятий, кроме тех, которые относятся к жизненно важным.