Производство стали рухнуло в апреле на 20%, – "Укрметаллургпром" (обновлено)
По предварительным данным, объемы выплавки стали украинскими металлургическими предприятиями в апреле сократились на 20%, по сравнению с мартом.
Об этом сообщает пресс-служба объединения "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор.
"В апреле объемы выплавки стали упали на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с апрелем прошлого года потери составляют минус 27%", – сказано в сообщении.
В частности, по предварительным данным, в апреле металлургическими предприятиями Украины произведено 1,41 млн тонн чугуна (падение на 23,1% к апрелю 2019 года и 18,9% относительно марта 2020 года), 1,41 млн тонн стали (падание на 27% и 19,9% соответственно), 1,26 млн тонн проката (-22,9% и -14,7%).
За первые 4 месяца 2020 года произведено 6,51 млн тонн чугуна (снижение на 7,6% относительно аналогичного периода 2019 года),6,73 млн тонн стали (-9,6%), 5,89 млн тонн проката (-4,8%).
По предварительным данным ОП "Укрметаллургпром", в марте 2020 года металлургическими предприятиями Украины было произведено 1,75 млн тонн чугуна (падение на 4,6% относительно марта 2019 года), 1,79 млн тонн стали (-9,1%) и 1,56 млн тонн проката (-7,9%).
Выплавка стали украинскими предприятиями в январе-марте 2020 года составляла 5,32 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом производство проката выросло на 1,8% – до 4,62 млн тонн.
Виплавка сталі в Україні
- 1990-й рік 54.6 млн.т.
- 2010 33.6
- 2013 32.8
- 2014 27.2
- 2015 22.9
- 2016 24.2
- 2017 22.7
В 1990-му країна виплавляла більше 7% світової сталі. Сьогодні - 1%. Конкуренції наша металургія вже не витримає. Все ! Хана ! Забудьте - там немає чого рятувати. На металобазах турецька арматура повним ходом продаєть (в 90-му турки 9 млн виплавляли, сьогодні - 38). Про високоякісні марки сталі взагалі мовчу - смішно. Все, до чого торкаються клешні "крєпкава хазяйствєнніка" Ахметова перетворюється в гамно. Забудьте вже металургію. Нам би сьогодні енергетику врятувати а то через 10-15 років будемо без світла сидіти. "Крєпкій хазяйствєннік" свої клешні до енергетики вже приклав !