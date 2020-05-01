БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Производство стали рухнуло в апреле на 20%, – "Укрметаллургпром" (обновлено)

По предварительным данным, объемы выплавки стали украинскими металлургическими предприятиями в апреле сократились на 20%, по сравнению с мартом.

Об этом сообщает пресс-служба объединения "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор.

"В апреле объемы выплавки стали упали на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с апрелем прошлого года потери составляют минус 27%", – сказано в сообщении.

В частности, по предварительным данным, в апреле металлургическими предприятиями Украины произведено 1,41 млн тонн чугуна (падение на 23,1% к апрелю 2019 года и 18,9% относительно марта 2020 года), 1,41 млн тонн стали (падание на 27% и 19,9% соответственно), 1,26 млн тонн проката (-22,9% и -14,7%).

За первые 4 месяца 2020 года произведено 6,51 млн тонн чугуна (снижение на 7,6% относительно аналогичного периода 2019 года),6,73 млн тонн стали (-9,6%), 5,89 млн тонн проката (-4,8%).

По предварительным данным ОП "Укрметаллургпром", в марте 2020 года металлургическими предприятиями Украины было произведено 1,75 млн тонн чугуна (падение на 4,6% относительно марта 2019 года), 1,79 млн тонн стали (-9,1%) и 1,56 млн тонн проката (-7,9%).

Выплавка стали украинскими предприятиями в январе-марте 2020 года составляла 5,32 млн тонн, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом производство проката выросло на 1,8% – до 4,62 млн тонн.

Топ коментарі
+5
Ну понятное дело. Куда ж ее девать? Внутренний спрос-то минимален, и стимулируют его только на словах...
02.05.2020 01:28 Відповісти
+4
И не украинский "Укрметаллургпром", а ахметовский. Так что пусть хоть сгорит.
02.05.2020 14:18 Відповісти
+3
Кому нужна ваша сталь если все уже перешли на пластмассу. Даже производители автомобилей
01.05.2020 19:53 Відповісти
Так це говносталь, вона дійсно нікому не потрібна. Броню для танків та бронемашин приходиться закуповувати за кордоном, поки вітчизняні меткомбінати виробляють тисячі тон нікому не потрібного металобрухту, потім везуть його за кордон щоб хоч відшкодування ПДВ від держави отримати а за кордоном здають цю сталь за смішними цінами як металобрухт і проти української сталі вже всі повводили антидемпінгові мита. Бо кому потрібно на ринку купа говносталі по ціні металобрухту?
02.05.2020 18:21 Відповісти
Это к сожалению только начало. Дальше - кроме падения спроса изза карантина идет общеэкономический спад и - самое печальное - усиление "защиты своего производителя". Те будет большой торг: мы вам - увеличим квоту на ФФФ, если вы нам увеличите квоту на ААА. А Украине с её сырьевым экспортом торговаться нечем: всё сырьё будет в избытке.
01.05.2020 20:00 Відповісти
Коронавирус для зеленых кретинов это большая удача. Теперь все на него можно списать.
02.05.2020 10:31 Відповісти
Бугагашеньки У вас родители есть? А пенсию они получают? Так вот скажите им, что ну его нахрен ту пенсию, главное чтоб Ахметке насолить Только вот он и без предприятий не пропадет. А ваши родители?
03.05.2020 03:17 Відповісти
Это как беня без привата? И долго ты горевал со своими пенсами по привату? Национализация и всё, нет денег - уходи.
03.05.2020 22:35 Відповісти
Пенсионный фонд на 60% состоит из ЕСВ предпринимателей и Вангую, что налоги ахметки минимальны и до пенсионного фонда они не доходят...
04.05.2020 02:47 Відповісти
уряд України перетворився просто на фіксатора статистики, що і на скільки впало. Але не знає, що робити...отака біда.
02.05.2020 21:03 Відповісти
Самий раз не сировину за кордон продавати, а хоча б прокат різних марок, а то для оборонки, за валюту, купуємо броньований метал для танків, бронетранспортерів тощо, на млрд. гривень.
02.05.2020 22:31 Відповісти
Да вы шутник А кому вы собрались продавать? Думаете вы самый умный, и никто до вас не додумался, что можно прокат продавать? Ну вот серьезно... Вы реально думаете, что если бы было кому не продавали бы?
03.05.2020 03:15 Відповісти
Хорошее начало... Пока не поздно, зовите Тимошенко. Больше разруливать столь сложные ситуации в Украине просто не умеет.
03.05.2020 03:14 Відповісти
Ломбардщицу? О_О Заложит страну?
03.05.2020 22:33 Відповісти
отрыжка уродской феодально-капиталистической системы.
03.05.2020 20:48 Відповісти
Запорожье, порт - рулоны, рулоны, рулоны... перепроизвёл
03.05.2020 22:32 Відповісти
"РУХНУЛО" на 20%?
А вот туризм на 100% и это полная жопа, я Вам скажу...
04.05.2020 02:45 Відповісти
А чому такий кіпіш ? Ви не знали що металургіїі в Україні вже немає ???
Виплавка сталі в Україні
- 1990-й рік 54.6 млн.т.
- 2010 33.6
- 2013 32.8
- 2014 27.2
- 2015 22.9
- 2016 24.2
- 2017 22.7
В 1990-му країна виплавляла більше 7% світової сталі. Сьогодні - 1%. Конкуренції наша металургія вже не витримає. Все ! Хана ! Забудьте - там немає чого рятувати. На металобазах турецька арматура повним ходом продаєть (в 90-му турки 9 млн виплавляли, сьогодні - 38). Про високоякісні марки сталі взагалі мовчу - смішно. Все, до чого торкаються клешні "крєпкава хазяйствєнніка" Ахметова перетворюється в гамно. Забудьте вже металургію. Нам би сьогодні енергетику врятувати а то через 10-15 років будемо без світла сидіти. "Крєпкій хазяйствєннік" свої клешні до енергетики вже приклав !
04.05.2020 13:34 Відповісти

