Падение экономики после введения карантина достигнет 11%, – НБУ

Национальный банк (НБУ) ожидает снижения ВВП Украины в 2020 году на 5% и ускорения инфляции до 6%.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Вследствие карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы. Наибольшее потрясение украинская экономика испытывает во втором квартале 2020 года. По прогнозу НБУ, в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, уровень безработицы вырастет до около 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится", – сказано в сообщении.

При этом Нацбанк ожидает восстановления украинской экономики во втором полугодии 2020 года после постепенной отмены карантина.

"Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики. Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику", – отмечается в сообщении.

В то же врем НБУ констатирует, что падение и восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности.

В частности, от внедрения внутреннего карантина больше всего потеряет сектор услуг, розничная торговля, транспорт.

"После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году", – сказано в сообщении.

В свою очередь отдельные экспортно-ориентированные отрасли, в частности металлургия, пострадают прежде всего от сужения внешнего спроса в условиях глобального экономического кризиса.

В то же время, по прогнозу Нацбанка, сохранится высокий спрос на продукцию сельского хозяйства, хотя ожидается уменьшение объемов урожая зерновых из-за ухудшения погодных условий.

"Вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы снова начнут расти, а уровень безработицы постепенно вернется к докризисным 8-9%. Ожидается, что потребительские настроения полностью восстановятся, а частное потребление в 2021-2022 годах будет расти темпами 5-7% в год", – прогнозирует НБУ.

Как сообщалось, Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.