Падение экономики после введения карантина достигнет 11%, – НБУ

Национальный банк (НБУ) ожидает снижения ВВП Украины в 2020 году на 5% и ускорения инфляции до 6%.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Вследствие карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы. Наибольшее потрясение украинская экономика испытывает во втором квартале 2020 года. По прогнозу НБУ, в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, уровень безработицы вырастет до около 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится", – сказано в сообщении.

При этом Нацбанк ожидает восстановления украинской экономики во втором полугодии 2020 года после постепенной отмены карантина.

"Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики. Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику", – отмечается в сообщении.

В то же врем НБУ констатирует, что падение и восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности.

В частности, от внедрения внутреннего карантина больше всего потеряет сектор услуг, розничная торговля, транспорт.

"После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году", – сказано в сообщении.

В свою очередь отдельные экспортно-ориентированные отрасли, в частности металлургия, пострадают прежде всего от сужения внешнего спроса в условиях глобального экономического кризиса.

В то же время, по прогнозу Нацбанка, сохранится высокий спрос на продукцию сельского хозяйства, хотя ожидается уменьшение объемов урожая зерновых из-за ухудшения погодных условий.

"Вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы снова начнут расти, а уровень безработицы постепенно вернется к докризисным 8-9%. Ожидается, что потребительские настроения полностью восстановятся, а частное потребление в 2021-2022 годах будет расти темпами 5-7% в год", – прогнозирует НБУ.

Читайте также: Fitch прогнозирует сокращение экономики Украины на 6,5%

Как сообщалось, Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.

Топ коментарі
+3
Что и следовало доказать. За 2020 может рухнуть до 12-15%.
показати весь коментар
01.05.2020 15:02 Відповісти
+3
Как что то может упасть если оно и так на полу. Вся украинская економика построена на том чтобы взять кредит у МВФ и валюту перечисленную заробитчанами и раздеребанить. Вот и вся економика. Так что ничего не пострадает и не изменится.
показати весь коментар
01.05.2020 15:58 Відповісти
+3
Для того чтоб их грабить нужно сначала накопить денег, чтоб до них доехать/долететь
показати весь коментар
02.05.2020 01:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что и следовало доказать. За 2020 может рухнуть до 12-15%.
показати весь коментар
01.05.2020 15:02 Відповісти
Как что то может упасть если оно и так на полу. Вся украинская економика построена на том чтобы взять кредит у МВФ и валюту перечисленную заробитчанами и раздеребанить. Вот и вся економика. Так что ничего не пострадает и не изменится.
показати весь коментар
01.05.2020 15:58 Відповісти
когда у людей не будет денег и жрать будет нечего, то тогда они пойдут грабить тех, у кого есть деньги, много денег - это к олигархам!
показати весь коментар
01.05.2020 20:07 Відповісти
Для того чтоб их грабить нужно сначала накопить денег, чтоб до них доехать/долететь
показати весь коментар
02.05.2020 01:29 Відповісти
...и отвлечь аваковых.
показати весь коментар
03.05.2020 18:56 Відповісти
Ога. А олигархи сидят на мешках денег у тебя за стенкой и ждут, когда ж ты их грабить пойдешь.

Грабить вы разве что таких же, как вы, сможете.
показати весь коментар
03.05.2020 14:24 Відповісти
У них всех по нескольку паспортов. Все поголовно граждане ЕС.
В Лондон поедете грабить?
показати весь коментар
04.05.2020 09:40 Відповісти
Оптимизм? Это правильно!
показати весь коментар
02.05.2020 01:30 Відповісти
"Падение экономики после введения карантина достигнет 11%, - НБУ" - ничего страшного, нас 29% роста экономики тоже устроит.
показати весь коментар
02.05.2020 07:44 Відповісти
Якби не зелена срань,то падіння було б набагато меншим
показати весь коментар
02.05.2020 09:44 Відповісти
Так вот он какой - северный олень 40% рост!
показати весь коментар
02.05.2020 11:11 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2020 15:34 Відповісти
https://journalist.today/subtropicheskaja-zasuha-unichtozhila-70-ozimyh-v-odesskoj-oblasti/ Субтропическая засуха уничтожила 70% озимых в Одесской области
показати весь коментар
02.05.2020 23:14 Відповісти
Реально, не тормозите! Зовите Тимошенко! Завтра может быть поздно! И карета может превратиться в тыкву...
показати весь коментар
03.05.2020 03:19 Відповісти
Ой вэй. Добрую белую фею позвать срочно надо. Добрый зеленый волшебник не помог почему-то.

Не. Вас реально ничего уже не вылечит. Поэтому расхлебывайте до конца. Может выжившие поумнеют.
показати весь коментар
03.05.2020 14:26 Відповісти

