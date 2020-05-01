Нацбанк снизил прогноз переводов от трудовых мигрантов до $10 миллиардов

Национальный банк (НБУ) пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году с $12,5 млрд до $10 млрд.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Этот прогноз основывается на предположении об отмене большинства карантинных мероприятий до конца второго квартала 2020 года", – отмечается в сообщении.

Как отмечается в отчете, по экспертным оценкам, в течение карантина в Украину вернулись около 10% работников, а еще 10%, которые планировали выезд на сезонные работы во втором квартале, останутся в Украине. В то же время доходы работников, которые остались за рубежом, снизятся вследствие охлаждения экономики этих стран.

В то же время Нацбанк ожидает, что падение переводов от трудовых мигрантов будет больше чем компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия.

Как сообщалось, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.