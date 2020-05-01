Израильский банк выплатит властям США $900 миллионов штрафа за отмывание денег

Израильский банк Hapoalim и его швейцарский филиал Hapoalim Switzerland Ltd. выплатят Министерству финансов США, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк $874 млн штрафа, в том числе за участие в схеме отмывания денег, использовавшихся для взяток функционерам FIFA.

Как сообщает информагентство dpa, благодаря уплате штрафа и сотрудничеству со следствием банку, возможно, удастся избежать дальнейшего уголовного преследования, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным генеральной прокуратуры США, банки Hapoalim и Hapoalim Switzerland Ltd. были признаны виновными в сокрытии в общей сложности $7,6 млрд на 5500 счетах в Израиле и Швейцарии.

Банки уже признали, что некоторые их сотрудники в 2010 - 2015 годах помогали осуществить через офшоры отмывание более $20 млн, использовавшихся на дачу взяток и выплату откатов футбольным чиновникам в ряде стран.

Сумма штрафа, которую, по данным генпрокуратуры США, банк должен будет выплатить только в связи с этим конкретным правонарушением, составляет $30 млн.

Как сообщалось, в декабре 2019 года государственный "Приватбанка" подал иск в Окружной суд Тель-Авива, в котором обвиняет бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании средств в особо крупных размерах в Израиле.

"Приватбанк" указывает, что Коломойский и Боголюбов нанесли беспрецедентный ущерб в результате сокрытых переводов в течение многих лет значительных сумм на банковский счет в израильском "Дисконт Банке" в пользу фиктивной компании, которая находилась под их контролем и действовала в их интересах, под названием Святой Иоанн (оригинальное название St. John Ltd, зарегистрированная на о. Джерси).