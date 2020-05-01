"Укрнафта" отчиталась о рекордном квартальном убытке за последние 7 лет

ПАО "Укрнафта" по итогам работы в первом квартале 2020 года получило чистый убыток 852,6 млн грн, что стало худшим финансовым результатом первого квартала по крайней мере с 2013 года.

Об этом свидетельствует промежуточная финансовая отчетность компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Чистый доход компании в первом квартале упал на 34,4% (на 2,3 млрд грн) – до 4,4 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В то же время себестоимость реализованной продукции и услуг выросла на 6% – до 2,94 млрд грн.

Операционные расходы за отчетный период повысились на 29% (на 94 млн грн) – до 419,6 млн грн.

Убыток от операционной деятельности составил 1,15 млрд грн (по сравнению с прибылью 420 млн грн за І кв. 2019 года).

Согласно отчету, компания практически не получает дохода от продаж сырой нефти, основный доход приносит торговля нефтепродуктами. Так за первые три месяца 2020 года "Укрнафта" продала всего 5,1 тыс. тонн нефти на 36,6 млн грн, 206,1 тыс. тонн продуктов нефтепереработки на 3,4 млрд грн и 182,2 млн газа на 649 млн грн.

Напомним, в апреле 2019 года "Укрнафта" сообщила, что меняет схему работы с Кременчугским НПЗ: переходит на "полноценную толлинговую модель" и будет оплачивать услуги переработки своей нефти и получать нефтепродукты.

При этом аукционы по продаже сырой нефти, в соответствии с правительственным постановлением, продолжаются.

В первом квартале 2020 года компания на УМВБ продала 124 тыс. тонн нефти на 1,4 млрд грн.

Финансовый отчет "Укрнафты" за 2019 г. на текущий момент не обнародован.

Как сообщалось, после падения мировых цен "Укрнафта" на аукционе 7 апреля продала 608 тыс. тонн добытой за 5 месяцев нефти по цене 5204 грн за тонну с НДС, что соответствует примерно $21,7 за баррель без НДС. Часть нефти уже находится на Кременчугском НПЗ Игоря Коломойского.

Согласно условиям, которые установила "Укрнафта", все 100% нефти, предложенной на аукционе 7 апреля, транспортируются исключительно на предприятия, находящиеся под контролем группы "Приват".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года.