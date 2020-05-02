В Украине зафиксировали более 11 тысяч случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 11,411 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев", - сообщает министерство.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 мая в Центр поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 31,043 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 427 случаев;
Волынская область - 315 случаев;
Днепропетровская область - 436 случаев;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 393 случая;
Закарпатская область - 496 случаев;
Запорожская область - 267 случаев;
Ивано-Франковская область - 942 случая;
Кировоградская область - 394 случая;
Киев - 1494 случая;
Киевская область - 747 случаев;
Львовская область - 465 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 140 случаев;
Одесская область - 329 случаев;
Полтавская область - 212 случаев;
Ровенская область - 689 случаев;
Сумская область - 105 случаев;
Тернопольская область - 823 случая;
Харьковская область - 311 случаев;
Херсонская область - 121 случай;
Хмельницкая область - 98 случаев;
Черновицкая область - 1745 случаев;
Черкасская область - 304 случая;
Черниговская область - 51 случай.
