Новини
В ближайшее время из Украины выедут тысячи сезонных рабочих, – вице-премьер

В правительстве ожидают, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинскими перевозчиками, заявил на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Об этом со ссылкой на Европейская правда сообщает БизнесЦензор.

"Ведется речь о тысячах людей для трудоустройства, мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые придется осуществить нашим авиалиниям, чтобы перевезти такую группу людей. Ожидают трудоустройства наших людей Польша, Германия, Чехия и вообще страны вокруг Украины", - сказал Пристайко.

Он рассказал, что уже проведены переговоры с представителями Австрии и Израиля, на понедельник запланированы переговоры с финскими коллегами.

"К нам уже обратились несколько правительств, с тем, что ожидаются организованные группы украинцев. Я вчера говорил с австрийским министром иностранных дел и речь идет о 802 наших работниках, которых ожидают 44 фирмы. Есть переговоры с Израилем, в понедельник ожидается разговор с финскими коллегами", - сказал Пристайко.

Ранее Кабинет министров заявил, что будет рассматривать отдельно каждый запрос по сезонным работникам из Украины и принимать решения исходя из текущей эпидемической ситуации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

заробітчани (209) Пристайко Вадим (14)
Така "розумна " влада - трудовий Люд....- і така "загальна" в Україні ...- чого б це
показати весь коментар
02.05.2020 12:58 Відповісти
всі їдуть подалі на роботу від цих жлобів , які ьільки обіцяють
показати весь коментар
02.05.2020 13:28 Відповісти
Шикарно, Украина начала заниматься работорговлей. Это дело каждого гражданина работать и жить там, где есть возможность.
показати весь коментар
03.05.2020 11:33 Відповісти

