Илон Маск пообещал продать большую часть своего имущества

Акции компании "Тесла" в пятницу упали в цене на 9% после твита Илона Маска, заявившего об их чрезмерно завышенной стоимости.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Маск опубликовал несколько "необычных постов", в том числе со ссылками на гимн США, в которых объявил о намерении "продать почти всё своё имущество".

"Я продаю почти все физическое имущество. Не буду владеть домом", - написал Маск.

Последовавшая на это реакция рынков снизила стоимость компании "Тесла" на 13 миллиардов долларов и почти на 3 миллиарда уменьшила стоимость пакета, которым владеет Маск. Тем не менее, как отмечает агентство, цена одной акции по-прежнему выше на 50%цены, зарегистрированной в начале апреля.

Маск известен своими провокационными твитами. Так, в августе 2018 года он сообщил о намерении сделать "Теслу" частной компанией, что вынудило Комиссию по ценным бумагам и биржам США открыть дело о мошенничестве. Маск урегулировал конфликт с законом, выплатив государству 20 миллионов долларов и пообещав, что без разрешения адвокатов не будет распространять важную деловую информацию о компании.