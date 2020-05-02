Россия снизила экспортную пошлину на нефть на $45

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая 2020 года составит $6,8 за тонну, говорится в материалах Минфина РФ.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Это минимальная величина пошлины за время ее действия в 2000-х годах.

До этого она составляла $52 за тонну. Таким образом, пошлина понизится на $45,2.

Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года составила $19,00075 за баррель, или $138,7 за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть понизится до $1 с $5,2.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до $2 с $15,6 за тонну, на темные – до $6,8 с $52. Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до $2 с $15,6, прямогонного (нафта) – до $3,7 с $28,6 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне, на чистые фракции СУГ также будет равна нулю. Пошлина на кокс понизится до $0,4 с $3,3 за тонну.