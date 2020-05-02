Судно-трубоукладчик "Газпрома" прошло датскую экономическую зону

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" на полном ходу прошел через исключительную экономическую зону Дании, где остаются недостроенными несколько десятков километров газопровода "Северный поток 2", и продолжил путь на восток по Балтике, заявляя целью своего дальнейшего путешествия порт Калининград.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Как свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов, рядом с ним с такой же скоростью идет российское военное судно - спасательный буксир СБ-123. Оно также держит курс на Балтийск в Калининградской области.

Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский", как ожидается, может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море. Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. И, как заявила в январе зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, "Проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

В опубликованном на этой неделе отчете по МСФО "Газпром" написал, что "ведется работа по различным вариантам завершения строительства газопровода и его ввода в эксплуатацию".

"Газпром" купил это судно в 2015 году, чтобы быть независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов. Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на стройке - на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.

Ранее сообщалось, что судно "Академик Черский" вновь изменило курс — пунктом его назначения теперь указан дальневосточный порт Находка, куда оно может прибыть 1 июля, свидетельствуют данные мониторингового сайта Vesselfinder.