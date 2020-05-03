Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 миллиардов

Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

В компании заявили, что большинство из ее более чем 90 предприятий сталкиваются с "относительно незначительными или серьезными" негативными последствиями от COVID-19. Доходы значительно замедлили свой рост в апреле даже на предприятиях, считающихся "важными".

В компании BNSF снизились объемы отгрузки потребительских товаров и угля. Некоторые предприятия сокращали зарплаты и отправляли работников в отпуск. Компании See's Candies и Nebraska Furniture Mart закрывали магазины.

В феврале Баффетт говорил, что чистая прибыль Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд. Баффетт объяснял такой рост новыми правилами GAAP, которые были введены в 2018 году в рамках налоговой реформы президента США Дональда Трампа.