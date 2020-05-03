Лукашенко решил не отменять парад на 9 мая в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство БелТА, передает БизнесЦензор.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь", - сказал Лукашенко.

По его словам, "надо помнить, что те люди (участники войны) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней, но они это не ощущали порой и об этом не думали, и умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало".

"И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил глава государства.

При этом Лукашенко предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то "никого тащить на это мероприятие не надо".

"Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - заявил он.

Лукашенко сообщил, что среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных сил.

"Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть", - отметил президент.

"Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо", - сказал он.

"Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам", - добавил президент.

В целом Лукашенко уверен, что парад - "это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие".

"Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", - заметил он.

Отдельные российские депутаты и сенаторы изъявили желание посетить 9 мая парад Победы в Минске, сообщил Лукашенко.

"Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", - заявил президент Беларуси.

Лукашенко также считает, что в этот день в Минске "могли бы присутствовать представители всех государств".

Ранее 3 мая Лукашенко заявил, что в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом.

"На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне", - сказал Лукашенко на совещании об эпидемиологической ситуации.

Президент образно отметил, что "армия 41-го года и армия 45-го - это две разные армии", подчеркнув, что система здравоохранения, врачи в Беларуси уже получили необходимый опыт лечения заболевших.

Он также заявил, что в республике хватает средств индивидуальной защиты и лекарств для лечения больных COVID-19.

"Лекарств у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами", - сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, также решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях.

Лукашенко также обратил внимание на то, что в Беларуси в январе-апреле текущего года сократилась общая смертность.

"За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет", - заявил Лукашенко.

Как было отмечено на совещании, по состоянию на 2 мая зафиксировано 97 смертей пациентов с COVID-19. При этом за истекший период года от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тыс. человек, от онкологии - примерно 6,4 тыс.

"Но что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за четыре месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек - почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19", - заметил Лукашенко.

Но самое главное, подчеркнул он, "число погибших снижается квартал к кварталу прошлого года, апрель к апрелю прошлого года и так далее".