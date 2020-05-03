"Киевавтодор" разработал схемы объезда участков с ремонтными работами. ИНФОГРАФИКА

"Киевавтодор" разработал дополнительные схемы объезда участков, где сейчас идут ремонтные работы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Попасть на Набережно-Рыбальскую с просп. С. Бандеры можно по следующей схеме:

просп. С. Бандеры - ул. М. Плавьюка - ул. Набережно-Рыбацкая;

просп. С. Бандеры - съезд на просп. Г. Сталинграда в сторону Оболони - выезд на ул. С. Бандеры в сторону ст. м. "Почайна" - съезд на ул. Набережно-Рыбальскую.

Схема временного заезда на Северный мост с проспекта Героев Сталинграда:

просп. Г. Сталинграда - ул. М. Плавьюка - ул. Бандеры - Северный мост.

Борщаговский путепровод перекрыт в направлении Кольцевой дороги, но проезд в сторону центра открыт всем трем полосам.

Схема для жителей, работников и лиц, обслуживающих дома 42-48 на проспекте Л. Гузара.

Движение по парной стороне проспекта Л. Гузара от бульвара В. Гавела до Борщаговского путепровода временно организован в два направления.

Таким образом, все, кто живет, работает или обслуживает этот квартал, смогут подъехать к домам.