Уоррен Баффетт продал все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний. Общая сумма составила $6,5 млрд. У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines и Southwest Airlines.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

"Для авиакомпаний мир изменился. И я не знаю, как он изменился, надеюсь, что ситуация исправится довольно быстро. Если нам нравится компания, то мы покупаем как можно большую ее долю и храним как можно дольше. А если мы меняем мнение, мы не ограничиваемся полумерами", - сказал Баффетт во время телеконференции.

По его мнению, авиаотрасль стала одной из наиболее пострадавших из-за введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщалось, Berkshire Hathaway отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке в размере почти $50 млрд. В компании заявили, что большинство из ее более чем 90 предприятий сталкиваются с "относительно незначительными или серьезными" негативными последствиями от COVID-19.