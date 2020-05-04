Exxon получила убыток впервые за 30 лет

Крупнейшая американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp. завершила квартал с убытком впервые за три десятилетия из-за рыночных списаний на сумму $2,9 млрд.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в январе-марте 2020 года она получила чистый убыток в $610 млн, или 14 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $2,35 млрд, или 55 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Списания обусловлены негативным влиянием пандемии коронавируса COVID-19 на спрос, что привело к переизбытку поставок и беспрецедентному давлению на сырьевые цены. Без учета разовых расходов прибыль опустилась до 53 центов с 55 центов на акцию.

Выручка снизилась на 12% - до $56,158 млрд по сравнению с $63,625 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 1 цент на акцию при выручке в $53,5 млрд.

Exxon объявила о сокращении капрасходов в текущем году на 30% - до $23 млрд. Операционные расходы будут снижены на 15%.

Компания в прошлом квартале увеличила добычу на 2% в годовом выражении - до 4 млн баррелей в сутки. При этом производство газа сократилось на 5%.

Ожидается, что в текущем квартале добыча может сократиться на 400 тыс. б/с из-за ситуации на рынке, сообщил вице-президент Стивен Литтлтон в ходе телефонной конференции.

Котировки Exxon упали на 7,2% по итогам торгов в пятницу. Капитализация компании с начала текущего года рухнула более чем на треть, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 14,7% за этот период.

Exxon осуществляет разведку и добычу более чем в 30 странах, в том числе имеет совместные предприятия на территории России и Казахстана, а также владеет долями более чем в 20 НПЗ и химических заводах по всему миру.