БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
865 0

Со вторника в больницах Украины разрешат плановые операции

Со вторника в больницах Украины разрешат плановые операции

Со вторника, 5 мая, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С завтрашнего дня будут разрешены плановые операции. Не было ни одного заражения во время операций", - сказал он на брифинге в понедельник.

По словам Степанова, соответствующее решение правительства закреплено изменениями в постановление №211.

Министр сообщил, что плановые операции будут проводится после тестирования пациента на COVID-19 методом ПЦР.

лікарня (210) карантин (2077) МОЗ (1455) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 