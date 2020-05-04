Со вторника в больницах Украины разрешат плановые операции

Со вторника, 5 мая, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С завтрашнего дня будут разрешены плановые операции. Не было ни одного заражения во время операций", - сказал он на брифинге в понедельник.

По словам Степанова, соответствующее решение правительства закреплено изменениями в постановление №211.

Министр сообщил, что плановые операции будут проводится после тестирования пациента на COVID-19 методом ПЦР.