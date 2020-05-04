БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Количество случаев коронавируса в Украине превысило 12 тысяч, – Минздрав

В Украине зафиксировано 12,331 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на Facebook Министерства охраны здоровья сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 4 мая поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 32,270 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 436 случаев;
  • Волынская область - 340 случаев;
  • Днепропетровская область - 460 случаев;
  • Донецкая область - 81 случай;
  • Житомирская область - 430 случаев;
  • Закарпатская область - 531 случай;
  • Запорожская область - 285 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 984 случая;
  • Кировоградская область - 401 случай;
  • Киев - 1535 случаев;
  • Киевская область - 853 случая;
  • Львовская область - 506 случаев;
  • Луганская область - 37 случаев;
  • Николаевская область - 161 случай;
  • Одесская область - 427 случаев;
  • Полтавская область - 227 случаев;
  • Ровенская область - 750 случаев;
  • Сумская область - 112 случаев;
  • Тернопольская область - 896 случаев;
  • Харьковская область - 361 случай;
  • Херсонская область - 139 случаев;
  • Хмельницкая область - 116 случаев;
  • Черновицкая область - 1887 случаев;
  • Черкасская область - 312 случаев;
  • Черниговская область - 64 случая.
Це говорить тільки про наявність тестів.
