Количество случаев коронавируса в Украине превысило 12 тысяч, – Минздрав

В Украине зафиксировано 12,331 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на Facebook Министерства охраны здоровья сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 4 мая поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 32,270 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирусная болезнь обнаружена: