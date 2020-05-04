Количество случаев коронавируса в Украине превысило 12 тысяч, – Минздрав
В Украине зафиксировано 12,331 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Об этом со ссылкой на Facebook Министерства охраны здоровья сообщает БизнесЦензор.
"По состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев", - сообщает министерство.
По состоянию на утро 4 мая поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 32,270 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 436 случаев;
- Волынская область - 340 случаев;
- Днепропетровская область - 460 случаев;
- Донецкая область - 81 случай;
- Житомирская область - 430 случаев;
- Закарпатская область - 531 случай;
- Запорожская область - 285 случаев;
- Ивано-Франковская область - 984 случая;
- Кировоградская область - 401 случай;
- Киев - 1535 случаев;
- Киевская область - 853 случая;
- Львовская область - 506 случаев;
- Луганская область - 37 случаев;
- Николаевская область - 161 случай;
- Одесская область - 427 случаев;
- Полтавская область - 227 случаев;
- Ровенская область - 750 случаев;
- Сумская область - 112 случаев;
- Тернопольская область - 896 случаев;
- Харьковская область - 361 случай;
- Херсонская область - 139 случаев;
- Хмельницкая область - 116 случаев;
- Черновицкая область - 1887 случаев;
- Черкасская область - 312 случаев;
- Черниговская область - 64 случая.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Cтарий Кінь
показати весь коментар04.05.2020 13:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль