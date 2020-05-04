Продажи автомобилей в Украине сократились вдвое

В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых авто или почти в 2 раза меньше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.

Такой результат не является антирекордом, и четыре года назад и пять лет назад были месяца с более низкими результатами продаж.

Несмотря на резкое падение количества регистраций новых машин, третий месяц подряд остается неизменной тройка лидеров рынка – Renault, Toyota, KIA. Годом ранее апрельский рейтинг в том же порядке возглавляли те же бренды.

На четвертое место поднялся BMW, в прошлом году занимавший девятую позицию, а в предыдущем месяце тринадцатую. Удивил и Mercedes-Benz, один из немногих брендов, продемонстрировавших рост продаж, показав шестой результат месяца. Годом ранее Mercedes-Benz занимал 14-ю строчку рейтинга, а в марте этого года был одиннадцатым.

ТОП-10 брендов апрельского рынка новых легковых автомобилей в версии 2020 года выглядит следующим образом:

Renault – 771 шт. (-31% к апрелю 2019 г.);

Toyota – 428 шт. (-56%);

KIA – 259 шт. (-59%);

BMW – 184 шт. (-11%);

Skoda – 180 шт. (-67%);

Mercedes-Benz – 177 шт. (+16%);

Mazda – 173 шт. (-15%);

Nissan – 133 шт. (-69%);

Peugeot – 131 шт. (-33%);

Hyundai – 121 шт. (-68%).

Самым продаваемым автомобилем месяца стал Renault Duster, 278 новых автомобилей этой модели пополнили в апреле украинский автопарк.

Всего за период с января по апрель текущего года на украинском рынке было зарегистрировано 23,9 тыс. продаж новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.