"Новая почта" получила 13 миллиардов дохода

Группа компаний "Новая почта" в 2019 году получила 13,45 млрд грн чистого дохода, что на 27,94% больше, чем в 2018 году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно годовому финотчету компании по МСФО в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистая прибыль компании в 2019 году составила 782,95 млн грн, что на 72,97% больше по сравнению с предыдущим годом.

Операционная прибыль компании в прошлом году составила 1,02 млрд грн против 493,75 млн грн годом ранее, а валовая – 2,95 млрд грн (1,97 млрд грн).

"Новая почта" в 2019 году доставила более 212 млн ед. отправлений, что на 22% больше, чем в 2018 году.