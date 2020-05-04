БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Новая почта" получила 13 миллиардов дохода

Группа компаний "Новая почта" в 2019 году получила 13,45 млрд грн чистого дохода, что на 27,94% больше, чем в 2018 году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор

Согласно годовому финотчету компании по МСФО в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистая прибыль компании в 2019 году составила 782,95 млн грн, что на 72,97% больше по сравнению с предыдущим годом.

Операционная прибыль компании в прошлом году составила 1,02 млрд грн против 493,75 млн грн годом ранее, а валовая – 2,95 млрд грн (1,97 млрд грн).

"Новая почта" в 2019 году доставила более 212 млн ед. отправлений, что на 22% больше, чем в 2018 году.

Цілком закономірно. Багато раз користувався послугами Нової Пошти. Дівчата і хлопці працюють сумлінно, чітко і професійно.
Дякую усім працівникам Нової Пошти!
04.05.2020 13:42 Відповісти
Так, дівчата і хлопці працють добре, але отримують за це копійки
04.05.2020 16:14 Відповісти
04.05.2020 14:49 Відповісти
капец.... а укрпочта в одном месте...
04.05.2020 19:40 Відповісти
Нормально. Можно отнимать.
04.05.2020 19:49 Відповісти
Странно, а Укрнафта, Детек и другие показывают огромные убытки
05.05.2020 01:24 Відповісти

