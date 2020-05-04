"Новая почта" получила 13 миллиардов дохода
Группа компаний "Новая почта" в 2019 году получила 13,45 млрд грн чистого дохода, что на 27,94% больше, чем в 2018 году.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно годовому финотчету компании по МСФО в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистая прибыль компании в 2019 году составила 782,95 млн грн, что на 72,97% больше по сравнению с предыдущим годом.
Операционная прибыль компании в прошлом году составила 1,02 млрд грн против 493,75 млн грн годом ранее, а валовая – 2,95 млрд грн (1,97 млрд грн).
"Новая почта" в 2019 году доставила более 212 млн ед. отправлений, что на 22% больше, чем в 2018 году.
