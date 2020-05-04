БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
437 0

Банки увеличили портфель ОВГЗ на 10 миллиардов

Банки увеличили портфель ОВГЗ на 10 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 9,88 млрд грн (на 2,8%) – до 349,9 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

При этом портфель облигаций внутреннего государственного займа физлиц вырос на 0,13 млрд грн (на 1,5%) – до 8,59 млрд грн, тогда как нерезидентов – сократился на 0,14 млрд грн (на 0,1%) – до 111,11 млрд грн, юрлиц также уменьшился на 0.17 млрд грн (на 0,2%) – до 51,46 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 9,75 млрд грн (на 0,6%) - до 845,62 млрд грн, тогда как в собственности Нацбанка остался без изменений.

Официальный курс на 4 мая– 26,9592 грн/$.

банки (7127) ОВДП (824)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 