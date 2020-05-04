БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Киев начнет выходить из карантина 12 мая, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркивает, что "ради безопасности людей и ради восстановления справедливости должен быть четкий план и равные условия соблюдения и ослабление ограничений".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"И сегодня на заседании правительства я донесу свою позицию", - подчеркнул Кличко на брифинге в понедельник.

Мэр отметил, что Киев первый этап такого плана обнародовал. И, исходя из эпидемиологической ситуации, надеется вводить его с 12 мая.

По словам мэра столицы, власть сегодня должна искать и принимать взвешенные и справедливые решения, ради безопасности и жизни людей, ради экономики и развития городов и государства.

"В последние дни много дискуссий и эмоций по поводу срочной и почти тотальной отмены ограничений… Давайте искать и принимать взвешенные решения и справедливые, Ради безопасности и жизни людей. Ради экономики и развития городов и государства. Не угрожать. Не применять силу или уголовные дела. Не прибегать к популизму. А думать, прежде всего, об ответственности, которую возложили люди на власть", - сказал Кличко.

если вирус "гуляет" по городу, все начнется заново
