Киев начнет выходить из карантина 12 мая, – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко подчеркивает, что "ради безопасности людей и ради восстановления справедливости должен быть четкий план и равные условия соблюдения и ослабление ограничений".
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"И сегодня на заседании правительства я донесу свою позицию", - подчеркнул Кличко на брифинге в понедельник.
Мэр отметил, что Киев первый этап такого плана обнародовал. И, исходя из эпидемиологической ситуации, надеется вводить его с 12 мая.
По словам мэра столицы, власть сегодня должна искать и принимать взвешенные и справедливые решения, ради безопасности и жизни людей, ради экономики и развития городов и государства.
"В последние дни много дискуссий и эмоций по поводу срочной и почти тотальной отмены ограничений… Давайте искать и принимать взвешенные решения и справедливые, Ради безопасности и жизни людей. Ради экономики и развития городов и государства. Не угрожать. Не применять силу или уголовные дела. Не прибегать к популизму. А думать, прежде всего, об ответственности, которую возложили люди на власть", - сказал Кличко.
