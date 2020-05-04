Тимошенко задекларировала 150 миллионов дохода

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко задекларировала 148,35 млн грн доходов.

Об этом свидетельствует декларация главы партии на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), передает БизнесЦензор.

Согласно документу, средства были получены 24 апреля в качестве "компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученного в США на стадии досудебного урегулирования".

Источником средств указана американская адвокатская компания Reid Collins Tsai LLP.

Напомним, официально в собственности у Юлии Тимошенко нет никакой недвижимости, особняк в пригороде Киева она арендует у двоюродной сестры. За 2018 год политик получила 307,39 тыс. зарплаты и 422,88 тыс. грн средств на выполнение депутатских полномочий из государственного бюджета.