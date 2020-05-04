Снижение учетной ставки до 8% поддержала половина членов монетарного комитета НБУ

Решение о снижении учетной ставки до 8% с 24 апреля поддержали 4 из 10 членов Комитета по монетарной политике Национального банка.

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов Комитета Национального банка в отношении уровня учетной ставки, которая состоялась 22 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно сообщению, все члены КМП единодушно высказались за смягчение монетарной политики в апреле 2020 года. Однако позиции членов комитета в отношении размера снижения учетной ставки были разными.

Так, трое членов КМП выступили за снижение учетной ставки на 100 базисных пунктов – до 9%, отметив возможность большего снижения после достижения договоренности о новой программе кредитования с МВФ.

Двое членов КМП высказались за снижение учетной ставки на 150 б.п. – до 8,5%, указав, что агрессивное снижение ставки несет риски долларизации экономики и усиления давления на обменный курс гривни.

Четыре члена КМП разделяли мнение о целесообразности снижения учетной ставки на 200 б.п. – до 8%. Один из членов высказался за снижение учетной ставки на 250 б.п. до 7,5%.

Как отмечается в сообщении, члены монетарного комитета НБУ также разошлись во мнениях относительно прогнозной траектории учетной ставки.

Двое членов КМП, по-прежнему ожидали дальнейшего снижения учетной ставки до 7% к концу 2020 года. Трое членов КМП разделяли мнение, что в прогнозе целесообразно учесть существенную неопределенность относительно развития событий в Украине и мире и остановиться на снижении до 8%. По мнению пятерых членов КМП, существенное снижение инфляционного давления, чем предусмотрено прогнозом, создает возможность для более решительного снижения ключевой ставки. Один из них ожидает снижение до 6,5%, другие – до 6% в 2020 году.

Как сообщалось, Национальный банк решил снизить учетную ставку сразу на 2 процентных пункта – с 10% до 8% годовых с 24 апреля. При условии продолжения сотрудничества с МВФ Нацбанк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7% в течение этого года.