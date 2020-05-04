Кабмин разрешит работу ресторанов и салонов красоты
Кабинет министров решил смягчить ряд карантинных ограничений с 11 мая.
Как передает БизнесЦензор, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина.
"С 11 мая мы начинаем снятие первых ограничений… Сегодня мы готовы принять соответствующее решение для того, чтобы бизнес был готов и имел достаточно времени для подготовки своих заведений для правильного выхода из карантинных ограничений", – сказал премьер.
По словам главы правительства, с 11 мая планируется открыть для посещения парки, скверы, зоны отдыха, разрешить работу парикмахерских и салонов красоты при условии соблюдения рекомендаций Минздрава.
Шмыгаль добавил, что также разрешено возобновить работу летних площадок кафе и ресторанов для заведений, которые зарегистрированы в качестве операторов.
Также будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, за исключением размещенных в ТРЦ, а также работа музеев, библиотек, заведений бытового обслуживания населения, стоматологов, нотариусов, ремонта бытовой техники, а также тренировки спортивных команд.
то же время остальные ограничения продлены до 22 мая.
Жаль машинка осталась в оккупации. Но с классным парикмахером, конечно, приятней результат на выходе.
Странно другое, почему в это время закрыты рынки?, можно например было обязать продавцов торговать уже фасованным товаром и продавец брал в руки только деньги не касаясь товара , как и покупатель и расчитываться карточками темсамым свести до минимума контакт,при это уменьшить % за пользование такой банковской услугой продавцами ,как получение денег на счет через карточку, а вот тут то фигушки, в условиях монополизма эмиссии карточек(только Виза и Мастеркарт) и монополии ростовщиков- банков под эгидой НБУ такого не будет, ведь олигархическая монополия рынкон, где простой человек не может обменяться своими товарами и услугами и в замен получить нужные ему товары и услуги, а получает он их через монополистов, как на примере на рынке "зеленой" электоро энергии, когда все законы конкуренции отменены надо только что бы зарабатывали монополисты - олигархи такие как Ахметот и другие просто надо умереть но помочь таким как Аметов, не что иное как коррупция,и рабовладельчество 21 века выживет тот, кто может еще работать, на очереди монополия продовольствия после открытия рынка Земли, коррупционная власть сначала скупит Землю по 100 га , а затем с 2024 года де юре всю по 10 тыс.га , а банки уже сейчас могут торговать землей без ограничений на "электронных" аукционах, короче народ останется без Земли, без продовольствия, еще и будет должен за комуналку и % банкам, а вот банки и бласть по своим долгам не отвечает, когда берут по 8 , а отдают по 25, и это все воровство делается на фоне короновируса из лаборатории в Ухане, только в Китае эпидемии уже нет. А с украинцев требуют продат все в том числе Землю за долги власти и олигарховккоторые сами должны народу, то где тогда прятаться населению от короновируса, в многоэтажных фавеллах, в местах очагов инфекции в место того, что бы население жило и зарабатывало в коперативах на селе , где есть все для жизни.
Гуляти в парках не більше ніж по двое ( чи сімїєю) на 10 м кв..А в відкритому ресторані можна за столиками всім разом, гуртом.
Ці дебіли продовжують писати сценарії для 95 кварталу, по яким мусить жити все населення.