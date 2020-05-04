Кабмин разрешит работу ресторанов и салонов красоты

Кабинет министров решил смягчить ряд карантинных ограничений с 11 мая.

Как передает БизнесЦензор, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина.

"С 11 мая мы начинаем снятие первых ограничений… Сегодня мы готовы принять соответствующее решение для того, чтобы бизнес был готов и имел достаточно времени для подготовки своих заведений для правильного выхода из карантинных ограничений", – сказал премьер.

По словам главы правительства, с 11 мая планируется открыть для посещения парки, скверы, зоны отдыха, разрешить работу парикмахерских и салонов красоты при условии соблюдения рекомендаций Минздрава.

Шмыгаль добавил, что также разрешено возобновить работу летних площадок кафе и ресторанов для заведений, которые зарегистрированы в качестве операторов.

Также будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, за исключением размещенных в ТРЦ, а также работа музеев, библиотек, заведений бытового обслуживания населения, стоматологов, нотариусов, ремонта бытовой техники, а также тренировки спортивных команд.

то же время остальные ограничения продлены до 22 мая.