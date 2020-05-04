БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин разрешит работу ресторанов и салонов красоты

Кабинет министров решил смягчить ряд карантинных ограничений с 11 мая.

Как передает БизнесЦензор, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина.

"С 11 мая мы начинаем снятие первых ограничений… Сегодня мы готовы принять соответствующее решение для того, чтобы бизнес был готов и имел достаточно времени для подготовки своих заведений для правильного выхода из карантинных ограничений", – сказал премьер.

По словам главы правительства, с 11 мая планируется открыть для посещения парки, скверы, зоны отдыха, разрешить работу парикмахерских и салонов красоты при условии соблюдения рекомендаций Минздрава.

Шмыгаль добавил, что также разрешено возобновить работу летних площадок кафе и ресторанов для заведений, которые зарегистрированы в качестве операторов.

Также будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, за исключением размещенных в ТРЦ, а также работа музеев, библиотек, заведений бытового обслуживания населения, стоматологов, нотариусов, ремонта бытовой техники, а также тренировки спортивных команд.

то же время остальные ограничения продлены до 22 мая.

Кабмін (7957) карантин (2077) Шмигаль Денис (1559) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
+6
Ну хоть постричься можно будет. Если у кого будет за что.
+6
Вы про Зеленского?
+3
"правільний виход із карантінних огранічєній" - це як? Карантин або є, або йогонемає. Як з нього правильно виходити, боком?, раком? Або заклад відчинений, або зачинений. Чи половину працівників/відвідувачив вдягнути в намординик а другу половину ні?.. Блін, ну що ви такі тупорилі !!!!
Ну хоть постричься можно будет. Если у кого будет за что.
Не выпиваете 4 бутылки пива, или не курите 3 дня - и пострижетесь на сэкономленное.
Вы это...на святое не посягайте!Так можно договориться и до того, что мол поллитра, вдребезги...)))
Тогда достаете с полки ножницы и напрягаете жену на хенд мейд.
Холост. Есть только парикмахерская машинка, но как представил себя "под ноль" да ещё и с бородищей почти годового возраста...главное на ляпнуть ненароком что-нибудь про Аллах Акбар, вкупе с внешностью люди не поймут.
Когда меня впервые стригла жена, то ошиблась с настройкой и сделала полосу в 1 мм. Ничего, достригла как получилось. Надольше хватило. Потом освоила это несложное дело.
Жаль машинка осталась в оккупации. Но с классным парикмахером, конечно, приятней результат на выходе.
Ну, моя будущая бывшая жена свалила вообще к кацапне, лучше похожу какое-то время нестриженым, чем стричься у этой....короче ну её.
Это как в классике, неизвестно кому повезло, тому, к которому свалила, или вам.
Ну, уж точно ни к кому (если не считать таковым путлера), а уж мне точно свезло. Лучше быть самому, чем с такой мучаться.
Если так ее тянуло к березкам и лаптям, то оно и к лучшему. По крайней мере честно.
Да она скорее хотела быть подальше от всего+наверное привлекла пресловутая стабильность. В общем что не случается-всё к лучшему.
Наконец-то хоть что-то. Я уже , если честно, убытки не считаю, тут речь вообще шла о выживании бизнеса. Но ничего, прорвёмся. Не в первый раз. Пережили три кризиса, переживем и пандемию.Все, что нас не убивает, делает сильнее. Главное, чтобы эта зараза осенью не проснулась.
Вы про Зеленского?
показати весь коментар
А вот Бларусь не создовала себе трудностей чтоб героически их преодолевать и бизнес в порядке. Ну и кто есть кто. Или критеческое мышление это не для страусов.
Если разрешат работу общепита то это означает, что де факто каранина вообще нет, ведь на примере заражонных больных инфекцией в Крушавеле основным источником был общепит, а в Украине еще может быть общественный транспорт и к сожалению парихмахерские, где получатся близкий контакт между людьми в результате волна заражения может усилится, надо вырабатывать жесточайшие гигиенические меры, например пищу подавать разогретую в раскаленной посуде.
Странно другое, почему в это время закрыты рынки?, можно например было обязать продавцов торговать уже фасованным товаром и продавец брал в руки только деньги не касаясь товара , как и покупатель и расчитываться карточками темсамым свести до минимума контакт,при это уменьшить % за пользование такой банковской услугой продавцами ,как получение денег на счет через карточку, а вот тут то фигушки, в условиях монополизма эмиссии карточек(только Виза и Мастеркарт) и монополии ростовщиков- банков под эгидой НБУ такого не будет, ведь олигархическая монополия рынкон, где простой человек не может обменяться своими товарами и услугами и в замен получить нужные ему товары и услуги, а получает он их через монополистов, как на примере на рынке "зеленой" электоро энергии, когда все законы конкуренции отменены надо только что бы зарабатывали монополисты - олигархи такие как Ахметот и другие просто надо умереть но помочь таким как Аметов, не что иное как коррупция,и рабовладельчество 21 века выживет тот, кто может еще работать, на очереди монополия продовольствия после открытия рынка Земли, коррупционная власть сначала скупит Землю по 100 га , а затем с 2024 года де юре всю по 10 тыс.га , а банки уже сейчас могут торговать землей без ограничений на "электронных" аукционах, короче народ останется без Земли, без продовольствия, еще и будет должен за комуналку и % банкам, а вот банки и бласть по своим долгам не отвечает, когда берут по 8 , а отдают по 25, и это все воровство делается на фоне короновируса из лаборатории в Ухане, только в Китае эпидемии уже нет. А с украинцев требуют продат все в том числе Землю за долги власти и олигарховккоторые сами должны народу, то где тогда прятаться населению от короновируса, в многоэтажных фавеллах, в местах очагов инфекции в место того, что бы население жило и зарабатывало в коперативах на селе , где есть все для жизни.
"правільний виход із карантінних огранічєній" - це як? Карантин або є, або йогонемає. Як з нього правильно виходити, боком?, раком? Або заклад відчинений, або зачинений. Чи половину працівників/відвідувачив вдягнути в намординик а другу половину ні?.. Блін, ну що ви такі тупорилі !!!!
.....наконец то ПОПАДУ в цирульню !!!! Должен был идти на кануне КАРАНТИНА !!!! ЛЮДИ зарос до НЕЛЬЗЯ !!!!(((( жара +24 в " шапке " не в МОГОТУ больше ходить !!!
месяц ))))**** для меня МЕСЯЦ , я обычно под 7ку стригусь по кругу ХВАТАЕТ на 2-2.5 месяца , а СЕГОДНЯ уже считай 4 месяца!!!! жара меня больше ДОПЕКАЕТ , если б ЗИМОЙ то терпимо еще было бы !!!
тебе только ПРЕДСТАВИТЬ страшно , а я ЖИЛ в Кишиневе , нам ЛЕТОМ (в июле жарища ) ПРИДРОЧЕНЦИ -СЕПАРАСТЫ отключили СВЕТ , ВОДУ и ГАЗ !!! Три недели почти миллионый город ЛЕТОМ !!! как ???? У меня был примус туристический , воду брали с родника , КАНАЛИЗАЦИЯ забитая !!! Срали кто где )))))
********. А электрички вы когда пустите? На работу заводчанам всё так же, по 5 человек в машине добираться, типа так меньше шансов заразиться?) Хер с ними, с междугородними, пригородные нужны позарез и маршрутки. Те, кто не свиньи, и без салонов красоты и парикмахерских без соплей стриглись и маникюрились
мы тебе за твое ******** никогда электричку не пустим
Ці пом'якшення карантину -- для ситих клієнтів. А бідним людям немає ні чим доїхати, ні де заробити грошей, ні де купити нормальної картоплі...
Ну да, рестораны же это очень важно, куда без них
надо еще официантами ментов поставить, чтоб заставляли жрать в ресторанах через маски
ЭТО такие "взрывоопасные" сферы обслуживания - после того когда отменили проверки таких объектов - СКОЛЬКО У НАС ПО УКРАИНЕ ДО КАРАНТИНА БЫЛО ВСПЫШЕК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ!?. А в салонах и парикмахерских не придерживались мер гигиены ДО карантина, КТО ТО думает, что менталитет И отношение ИХ изменится в настоящее время?.
І шоб шо? - Вона "вся так в Дольче-Габана" зробіла зачіску , супер макіяж, наколола силікон у губи, наділа захісну маску на ту красу і пішла на відкриту веранду ресторану попоїсти . В масці - бо карантин.
Гуляти в парках не більше ніж по двое ( чи сімїєю) на 10 м кв..А в відкритому ресторані можна за столиками всім разом, гуртом.
Ці дебіли продовжують писати сценарії для 95 кварталу, по яким мусить жити все населення.
