"Укрспирт" отчитался о росте квартальной прибыли в 2,5 раза

За первый квартал 2020 года чистая прибыль ГП "Укрспирт" составила 9,28 млн грн, что на 151% превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом заявил и.о. директора "Укрспирта" Сергей Блескун, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам главы компании, "Укрспирт" в отчетном периоде увеличил реализацию спирта на 28% – до 1,5 млн дал.

"Влияние оказал и новый упрощенный механизм покупки спирта, который мы ввели в конце марта для ФЛП и юридических лиц. Благодаря ему, за последние 10 дней марта были заключены 150 договоров и отгружены 3510 литров спирта. И хочу отметить, что в этот финансовый результат не входит производство сырья для антисептиков, ведь мы начали его в начале апреля, после введения законодательных изменений", – отметил Блескун.

Предприятие сообщает, что в первом квартале было уплачено 153,32 млн грн налогов, а в первом квартале 2019 года – 93,25 млн грн налогов.