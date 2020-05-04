Гипермаркеты "Эпицентр" нарушают карантинные ограничения, – Шмыгаль
Продажа строительных материалов в гипермаркетах сети "Эпицентр" нарушает карантинные ограничения.
Как передает БизнесЦензор, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина.
"Разрешение на работу строительных гипермаркетов включало в себя исключительно торговлю медицинскими изделиями, средствами гигиены, средствами связи. Это не была индульгенция, чтобы продавать другие товары и наживаться на карантине", – заявил Шмыгаль.
"Торговля строительными материалами была запрещена, и остается запрещена до 11 мая", – добавил премьер.
Глава правительства призвал министра МВД Арсена Авакова наказать нарушителей и доложить о ситуации "с Эпицентрами".
В свою очередь Аваков сказал о составленных протоколах о нарушениях карантинных ограничения в отношении 162 строительных гипермаркетов, в том числе 29 протоколов составлены в отношении сети "Эпицентр".
Как сообщалось, в начале апреля Кабинет министров внес очередные изменения в постановление о введении карантинных ограничений, разрешив выполнение строительных работ, работу химчисток, предприятий почтовой и курьерской деятельности, а также по заготовке и вывозу отходов.
Сначала Кабмин также сообщил о возобновлении работы заведений по продаже строительных материалов, однако при подготовке постановления к публикации этот пункт из него исчез. Впрочем, крупнейшая сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" не прекращала работу.
Торговлю стройматериалами, сантехникой можно было оставить. Лопнула батарея, кран, прокладки, автоматический выключатель и т.д.