БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 254 4

Гипермаркеты "Эпицентр" нарушают карантинные ограничения, – Шмыгаль

Гипермаркеты "Эпицентр" нарушают карантинные ограничения, – Шмыгаль

Продажа строительных материалов в гипермаркетах сети "Эпицентр" нарушает карантинные ограничения.

Как передает БизнесЦензор, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина.

"Разрешение на работу строительных гипермаркетов включало в себя исключительно торговлю медицинскими изделиями, средствами гигиены, средствами связи. Это не была индульгенция, чтобы продавать другие товары и наживаться на карантине", – заявил Шмыгаль.

"Торговля строительными материалами была запрещена, и остается запрещена до 11 мая", – добавил премьер.

Глава правительства призвал министра МВД Арсена Авакова наказать нарушителей и доложить о ситуации "с Эпицентрами".

В свою очередь Аваков сказал о составленных протоколах о нарушениях карантинных ограничения в отношении 162 строительных гипермаркетов, в том числе 29 протоколов составлены в отношении сети "Эпицентр".

Как сообщалось, в начале апреля Кабинет министров внес очередные изменения в постановление о введении карантинных ограничений, разрешив выполнение строительных работ, работу химчисток, предприятий почтовой и курьерской деятельности, а также по заготовке и вывозу отходов.

Сначала Кабмин также сообщил о возобновлении работы заведений по продаже строительных материалов, однако при подготовке постановления к публикации этот пункт из него исчез. Впрочем, крупнейшая сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" не прекращала работу.

Автор: 

будівництво (2277) Герега (40) Епіцентр (43) Шмигаль Денис (1559)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кто ж их посадит, они с бубочкой закорешились, все на камеры записано
показати весь коментар
04.05.2020 14:42 Відповісти
Цирк на дроті
показати весь коментар
04.05.2020 14:49 Відповісти
Гипермаркеты "Эпицентр" нарушают карантинные ограничения, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7565
показати весь коментар
04.05.2020 15:12 Відповісти
Тут суть в другом: или все имеют право торговать стройматериалами, или никто.

Торговлю стройматериалами, сантехникой можно было оставить. Лопнула батарея, кран, прокладки, автоматический выключатель и т.д.
показати весь коментар
04.05.2020 15:18 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 