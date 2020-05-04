В Киеве разрешат продавать кофе на вынос, – Кличко (обновлено)
Власти Киева разрешат работу кофеен, а также ряда других предпринимателей.
Как передает БизнесЦензор, об этом мэр города Виталий Кличко сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос – это один из шагов первого этапа послаблений, которые столица обнародовала раньше. В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при соблюдении ограничений. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить", – сообщил Кличко.
По словам мэра, это решение городская комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердит завтра.
Кличко отметил, что полностью вводить первый этап ослабления ограничений столица начнет с 12 мая. На первом этапе в Киеве откроют непродовольственные магазины общей площадью до 300 кв. м, парикмахерские и салоны красоты, кафе и рестораны (на вынос), парки и скверы, ларьки, предприятия бытового обслуживания, адвокатские и нотариальные бюро, автокинотеатры.
В то же время крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют. Также все учреждения и предприятия будут обязаны соблюдать установленные противоэпидемиологические меры.
Кличко добавил, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся школы, детсады, детские площадки, спортивные площадки, прибережные зоны отдыха, метро.
