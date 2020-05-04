Минздрав определит критерии адаптивного карантина
Министерство здравоохранения определит критерии адаптивного карантина и обязательные условия, которые должны будут соблюдать учреждения, которые возобновят работу в рамках смягчения карантинных ограничений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на внеочередном заседании правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нужно четко обозначить механизм ограничений, которые будут обязательными в тех учреждениях, которые мы откроем. Это касается и социальной дистанции, и дезинфекции и всего остального", - сказал Степанов.
Степанов сообщил, что соблюдение этих обязательных ограничений будет жестко контролироваться Госпродпотребслужбой, Нацполицией и местными властями.
"Мы в состоянии четко сформировать критерии адаптивного карантина, где есть уровень заболеваемости на 100 тыс. населения и есть нагрузка на медсистему, количество пациентов в палатах интенсивной терапии. Мы видим критерии, они достаточно четкие", - сказал он.
