Ослабление карантина будет остановлено при негативных тенденциях, – Минздрав

Ослабление карантинных ограничений будет прекращено, если будут проявляться негативные тенденции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на внеочередном заседании правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы идем очень быстро к смягчению карантина. Сразу хочу сказать, что если мы увидим негативную тенденцию (рост заболеваемости), то мы сразу будем эти смягчения сужать", - сказал Степанов.

Степанов сообщил, что будет разработан механизм адаптивного карантина, который, в частности, будет учитывать ситуацию с конкретных регионах и населенных пунктах.

"Где-то мы откроем большую палитру учреждений торговли, где-то меньшую", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что в областях с высоким уровнем заболеваемости не будут применяться такие же алгоритмы смягчения карантина, как в областях с более благоприятной эпидемической ситуацией.

"У нас есть несколько областей, Черновицкая, Ивано-Франковская область, в которых очень высокий уровень заболеваемости и очень много заболеваний регистрируется каждый день. Конечно, там мы не можем себе позволить так же открыть (учреждения), как и в областях, где заболеваемость меньше", - сказал он.