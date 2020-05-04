БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 067 4

Остатки средств на едином счету Казначейства превысили 17 миллиардов

Остатки средств на едином счету Казначейства превысили 17 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 мая составили 17,63 млрд грн, увеличившись в апреле на 7,11 млрд грн или на 67,6%.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.

По данным Казначейства, на 1 мая 2019 года остатки средств на ЕКС составляли 36,85 млрд грн.

На ту же дату 2018 года на ЕКС находилось 5,55 млрд грн, 2017 года – 31,07 млрдгрн, 2016 года – 16,25 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 апреля составляли 10,52 млрд грн, сократившись в марте на 6,67 млрд грн или на 39%.

Автор: 

Держказначейство (206) Казначейство (216)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свежо предание но вериться с трудом
показати весь коментар
04.05.2020 19:13 Відповісти
ха-ха.. неужели беня и вислюк из своего кармана докладівают? или стали МЕНЬШЕ финансировать бюджетные расходы, ведь поступления от налогов - упали:
https://biz.censor.net/news/3193281/postupleniya_ot_esv_sokratilis_vpervye_s_2016_goda_kaznacheyistvo
показати весь коментар
04.05.2020 23:46 Відповісти
кстати, в тему: По состоянию на 02.04.2020 г. ни в одной области не было проведено доплат работающим с COVID-19.
Более того, выделенная сумма медицинских субвенций на здравоохранение дошедшая до регионов уменьшилась и составляет 378,34 млн. гривен.
показати весь коментар
04.05.2020 23:47 Відповісти
Я думаю забыли в начале циферек поставить жирный минус --17 милиардов
показати весь коментар
05.05.2020 13:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 