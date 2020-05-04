Остатки средств на едином счету Казначейства превысили 17 миллиардов
Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 мая составили 17,63 млрд грн, увеличившись в апреле на 7,11 млрд грн или на 67,6%.
Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.
По данным Казначейства, на 1 мая 2019 года остатки средств на ЕКС составляли 36,85 млрд грн.
На ту же дату 2018 года на ЕКС находилось 5,55 млрд грн, 2017 года – 31,07 млрдгрн, 2016 года – 16,25 млрд грн.
Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 апреля составляли 10,52 млрд грн, сократившись в марте на 6,67 млрд грн или на 39%.
Более того, выделенная сумма медицинских субвенций на здравоохранение дошедшая до регионов уменьшилась и составляет 378,34 млн. гривен.