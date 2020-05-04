НАПК перечислило партии Зеленского еще 35 миллионов из госбюджета

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) 30 апреля перечислило парламентским политическим партиям 70,87 млн грн из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности во втором квартале 2020 года.

Как сообщает пресс-служба НАПК, больше всего средств из госбюджета получили партии "Слуга народа" (35,14 млн грн), а также "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,63 млн грн), передает БизнесЦензор.

Партии "Европейская Солидарность" перечислено 6,6 млн грн, "Голос" – 4,74 млн грн, "Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 6,67 млн грн.

Кроме этого, политическим партиям "Голос" и "Европейская Солидарность" перечислено по 3,54 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

В НАПК отметили, что финансирование партии "Слуга народа" было приостановлено на третий и четвертый кварталы 2020 года по ее обращению.

Напомним, чтобы стимулировать независимость политических партий от частных доноров и влияния олигархов, с конца 2016 года в Украине предусмотрено государственное финансирование их уставной деятельности. Деньги получают партии, которые на парламентских выборах преодолели 5% барьер.

В 2020 году, по данным НАПК, государственное финансирование на уставную деятельность получают пять политических партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос" . На это в бюджете предусмотрено более 280 млн грн, из которых более 140,5 млн грн – на "Слугу народа".