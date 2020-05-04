Экспорт зерновых достиг 51 миллиона тонн

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 4 мая 2020 года экспортировала 50,89 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 7,99 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого МГ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

К настоящему времени страна экспортировала 19,1 млн тонн пшеницы, 26,4 млн тонн кукурузы и 4,7 млн тонн ячменя.

По состоянию на 4 мая текущего года экспортировано также 297,2 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.