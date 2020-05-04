Фонд гарантирования выкупил офис обанкротившегося банка Фирташа за 300 миллионов

Фонд гарантирования приобрел на "голландском" аукционе офисные помещения банка "Надра" общей площадью 11,33 тыс. кв. м (основная площадь - 5,4 тыс. кв. м) в Киеве по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 17.

Фонд заплатил за офис 306,3 млн грн при стартовой цене актива в 530,6 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Единственным конкурентом Фонда гарантирования на указанном аукционе было ЧАО "Житомирский мебельный комбинат", которое предлагало 301 млн грн.

Напомним, в последние годы Фонд гарантирования располагается в указанном здании.

Как сообщалось, в июне 2017 года нынешний первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала, что в 2012-2013 годах Нацбанк потерял поручительство Дмитрия Фирташа по долгам банка "Надра" перед НБУ по кредитам рефинансирования, которое было предоставлено в 2008-2009 годах.

По словам заместителя главы НБУ, сложно сказать, добровольно тогда НБУ отказался от поручительства Фирташа, либо это была халатность.

Генпрокуратура подозревала менеджмент банка "Надра" в доведении финучреждения до банкротства.

По данным следствия ГПУ, в течение 2014 года банк "Надра" получил от НБУ 3,3 млрд грн для сохранения ликвидности.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Надра" 4 июня 2015 года. С 6 февраля 2015 года в банке работала временная администрация.

Банк "Надра" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. По данным на начало 2014 года соновным бенефициаром банка был указан Дмитрий Фирташ, структуры которого приобрели банк в 2011 году.