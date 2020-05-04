БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Более 24 тысяч домохозяйств в Украине установили солнечные панели

На сегодня уже более 24 тыс. домохозяйств в Украине используют солнечные электростанции и обеспечивают свои потребности в электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении Госэнергоэффективности, передает БизнесЦензор.

Общая мощность СЭС в домохозяйствах достигает уже 618 МВт, а суммарный объем вложенных ими средств составляет около 495 млн евро.

В частности, в первом квартале 2020 года домохозяйства установили более 2100 СЭС общей мощностью 65 МВт. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Топ-5 областей по количеству СЭС частных домохозяйств:

  • Днепропетровская - 3200;
  • Тернопольская - более 2200;
  • Киевская - почти 2000;
  • Ивано-Франковская - более 1800;
  • Закарпатская - более 1400.

В целом более 24 тыс. СЭС в домохозяйствах позволяют генерировать больше 700 млн кВт-ч экологически чистой электроэнергии в год. Такого объема энергии достаточно для около 230 тыс. семей.

альтернативна енергетика (712) Держенергоефективності (154)
Никто не против ставить солнечные панели на крышах собственных домов и на свой бюджет "экспериментировать" с энергией,пытаясь обыграть наперсточников,делающих свой бизнес на лохах.Во многих случаях это вынужденная мера ,оправдывающая все космические затраты на "экзотику" - покупку панелей,,установку и обслуживание оборудования,замену накопителей и т.п. Флаг в руки,никто не против ,если бы это не подрывало энергетику страны в целом...В наших реалиях надо провести расследование соответствующим структурам не этим ли "хитросделанным" домохозяйствам,за счет бюджета и безопасности традиционных производителей (АЭС,ГЭС и ТЭЦ) были выделены 30 млрд.грн."на харчевание"? Не они ли и типа "продают" свою зачастую ворованную энергию с облсетей,запитываясь по счетчику №1 и перепродавая ее туда же по счетчику №2 в 10 раз дороже? А что-бы скрыть эти махинации в 2018г были из носа выковыряны преступные антиконституционные (ст.13)"розничные законы",по которым между отлично работающими АЭС,ГЭС и ТЭЦ и потребителями насильно были посажены орды паразитов-"рыночников" АО,ООО и пр"Рога с копытами" якобы для "регуляции" цен.Как они эту цену "регулируют" мы видим на примере рыночной цены на нефть.А в реалиях энергетики они "крышуют" "зеленых" негодяев,которые жируют на всех нас и бюджете,прикрытые всеми АО,ООО и НКРЕКП,которое повысили в 3 раза цену "закупки" их ненужной вонючей диверсионной "альтернативной энергии",ограничивая при этом тех же атомщиков в поставках дешевой и экологически чистой энергии по 70 коп за квт/час. Почему Конституционный суд не отменяет эти и другие преступные законы,которые не соответствуют Конституции Украины( а их до 90%)? Всем всего хорошего.
04.05.2020 17:04 Відповісти
це ж 24 тисячі домогосподарств Бойка та Ахметова, чого ж тут дивного
04.05.2020 21:36 Відповісти

