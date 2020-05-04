Более 24 тысяч домохозяйств в Украине установили солнечные панели

На сегодня уже более 24 тыс. домохозяйств в Украине используют солнечные электростанции и обеспечивают свои потребности в электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении Госэнергоэффективности, передает БизнесЦензор.

Общая мощность СЭС в домохозяйствах достигает уже 618 МВт, а суммарный объем вложенных ими средств составляет около 495 млн евро.

В частности, в первом квартале 2020 года домохозяйства установили более 2100 СЭС общей мощностью 65 МВт. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Топ-5 областей по количеству СЭС частных домохозяйств:

Днепропетровская - 3200;

Тернопольская - более 2200;

Киевская - почти 2000;

Ивано-Франковская - более 1800;

Закарпатская - более 1400.

В целом более 24 тыс. СЭС в домохозяйствах позволяют генерировать больше 700 млн кВт-ч экологически чистой электроэнергии в год. Такого объема энергии достаточно для около 230 тыс. семей.