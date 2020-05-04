Работодатели за время карантина подали 369 тысяч заявлений на оплату больничных

Работодатели за период карантина подали в Фонд социального страхования Украины (ФССУ) заявления-расчеты для выплаты пособий по временной потере трудоспособности для 369,2 тыс. застрахованных лиц более чем по 540 тыс. больничных листов.

Соответствующие больничные, на основании которых было назначено пособие от Фонда, выданы в связи с общим перечнем заболеваний и травм, в которые входят острые респираторные вирусные инфекции.

Как сообщалось, Фонд социального страхования в 2019 году профинансировал выплаты на 25,12 млрд грн.

В том числе, в течение 2019 года Фонд направил 8,24 млрд грн на финансирование ежемесячных страховых выплат для 205,7 тыс. пострадавших на производстве и членов их семей. На финансирование больничных, пособий по беременности и родам и на погребение перечислено 14,5 млрд грн.

В течение 2019 года на счет Фонда социального страхования Украины поступило 25,07 млрд грн. Доходная часть бюджета исполнена на 99,6% от запланированной сметы.